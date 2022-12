Paolo Cannavaro: "Io non sono come Hamsik, a Napoli tornerei subito ma non da dirigente"

Paolo Cannavaro è stato tra i protagonisti dell'evento di beneficenza che si è tenuto ieri sera alla Mostra d'Oltremare, a Napoli, promossa dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara. A margine dell'evento, l'ex capitano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti in sala.

Ultime notizie. Sul Napoli, Paolo Cannavaro ha dichiarato: "La classifica ci dice che il Napoli deve provare a vincere lo scudetto, come ha fatto negli ultimi anni. Tutti sanno che il campionato di Serie A è lungo e insidioso, però c'è un vantaggio da sfruttare che deve essere utilizzato non per rilassarsi, ma per accelerare il più possibile e fare ancora punti al di là delle squadre che si affronteranno".

Poi viene chiesto se il Napoli abbia mai contattato Cannavaro per un ruolo in società, come fatto per Hamsik: "Io faccio altro, in questo momento non sono come Hamsik che sta per smettere di giocare. Io ho già smesso ed ho altri incarichi. Lo sapete, è inutile che mi chiedete se mi piacerebbe, l'ho fatto da calciatore e lo farei in qualsiasi momento. Non nello stesso ruolo, Marek non sa ancora cosa fare nel calcio, io penso che personaggi come Hamsik sono da tenere in società. Non lo dico per fare sviolinate, lui è un ragazzo serio che ha sposato Napoli pur non essendo napoletano e probabilmente resterà a vivere qui. Altri come lui hanno dimostrato di poter ambire a potenziali ruoli societari".

Infine, si chiede a Cannavaro chi possa fare la differenza nel Napoli: "In questo momento non c'è uno che fa la differenza, com'è giusto che sia nelle squadre che provano a vincere il campionato. La forza di questo Napoli di Spalletti è il gruppo e aver inserito i nuovi giovani acquisti fin da subito".