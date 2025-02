Paolo Paganini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai nella trasmissione “90esimo minuto del sabato”:

“La Lazio a livello europeo si sta comportando alla grande ed in classifica sono in zona Champions senza fare un mercato faraonico. Fabiani è andato a prendere calciatori mirati, il suo lavoro sta andando i suoi frutti. Conte ad inizio mercato aveva chiesto un difensore poi parte Kvara e non gli hanno preso il difensore ed il sostituto del georgiano perché Okafor non lo è”.