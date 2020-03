Massimo Paganin è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha trovato il giusto modo per mettere in pratica il calcio che vuole Gennaro Gattuso. E' stato fatto un percorso importante, ma non si può dire ancora che la squadra azzurra sia totalmente fuori dalla crisi".