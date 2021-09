Padovan: "Il Napoli lotta per lo scudetto, Spalletti lo sa e fa bene a tenere tutti con i piedi per terra"

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli può lottare per lo scudetto, è riduttivo pensar che il Napoli debba lottare per entrare in Champions League. Zambo Anguissa è stato un ottimo acquisto, il Napoli sapeva chi stava prendendo. Spalletti parla di zona Champions per tenere tutti con i piedi per terra, fa bene ma dentro di lui sa che questa squadra può arrivare allo scudetto".