Padovan a CN24: "L'Inter avrebbe scambiato volentieri Icardi con Milik"

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Non mi spiego perché viene sempre criticato uno come Milik, un attaccante forte e che segna tanto. E’ stato sfortunato in questi anni perché quando non ha avuto guai fisici ha fatto molto bene. La piazza di Napoli sogna sempre il grande nome come fatto con Cavani, ma se si dà fiducia a Milik e se lo si pone al centro del progetto non si fa un errore. Credo che l’Inter avrebbe scambiato volentieri Icardi con Milik. Il polacco piace a tutti gli allenatori per il senso di sacrificio e anche perché sa segnare e vede bene la porta. E’ un calciatore da rivalutare. Llorente? Nelle gerarchie parte da dietro rispetto a Milik, lo sapeva sin da subito. Milik deve stare tranquillo. Ancelotti abbonda di attaccanti, ce ne sono tanti e qualcuno deve stare fuori. Ma io non farei mai star fuori Milik, al massimo solo se è stanco. Insigne? Ha bisogno di sentire la fiducia altrimenti va in crisi e comincia a percepire qualche malumore. Inizierei anche da lui, è un giocatore che, gerarchicamente, viene prima di tutti. Cambio modulo? Ancelotti cerca di adattare il sistema di gioco ai giocatori che ha. Col 4-4-2 ne gioca uno con Milik e Callejon arretra e centrocampo, ma non posso pensare che Insigne giochi a centrocampo. Il 4-2-3-1 è stato scelto per mettere qualità sulla zona della trequarti”.