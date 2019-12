Padovan a CN24: "Gattuso si gioca l’inizio della carriera, ha rifiutato tante proposte prima di Napoli"

Ultime calcio Napoli - Il giornalista Giancarlo Padovan, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gattuso l’uomo giusto? Lo ritengo preparato, un allenatore empatico con gli ambienti in cui arriva. Ha molte conoscenze tecnico-tattiche, e tanta grinta: passa per essere uno caratteriale, ma in realtà è studio ed analisi nonché metodo. Gigi Riccio è un suo grande secondo, ha un ottimo staff e credo possa essere l’uomo giusto: il Napoli si gioca la stagione, Gattuso si gioca l’inizio della carriera ed ha rifiutato tante proposte prima di Napoli. Spero che l’azzurro sia l’ambiente giusto per lui, è un allenatore caldo ma non facciamoci ingannare dalle apparenze: è un allenatore di metodo ed un grande equilibratore, ha buoni rapporti con tutti nello spogliatoio. Ancelotti? Nelle parole di De Laurentiis sento tanta delusione, è evidente che Ancelotti non sia stato sostituito solo perchè fosse contro il ritiro ordinato dal club: i risultati sportivi erano altamente negativi in campionato. Uno tra Insigne, Callejon e Mertens finirà in panchina, se Gattuso deciderà di puntare su Milik nel 4-3-3: Arek, Allan, Koulibaly, Fabian e Meret sono e saranno imprescindibili, poi vedremo come verrà rilanciato Insigne”