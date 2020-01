Ottavio Bianchi: "Dopo la sosta natalizia non ne azzeccavo una. Napoli? Ancelotti sembrava dovesse essere l'allenatore della vita..."

Notizie Calcio Napoli - Ottavio Bianchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Dopo la sosta ho provato di tutto, ma non ho mai azzeccato una partita. Con le grosse squadre ho sempre avuto difficoltà in tal senso mentre quando ho guidato le piccole era il contrario. Romano fu importantissimo perché bravo in campo e fuori. Quello che è accaduto quest'anno è difficile dirlo se non sei nella stanza dei bottoni: la squadra ha giocato al massimo nell'andata con il Liverpool ed Ancelotti sembrava essere l'allenatore della vita".