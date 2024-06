Ottaiano: "Di Lorenzo caso difficile! Conte-Manna come Benitez-Bigon"

Antonio Ottaiano, agente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:



“Di Lorenzo? Questa è una situazione difficile, non so perché il ragazzo abbia deciso dopo pochi mesi di aver rinnovato a vita, di andare via, mi piacerebbe sapere - ha detto l’agente Fifa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- se sono motivazioni ridiscutibili o che arrivino da altre offerte. Il Napoli ha risposto al procuratore che c'è intenzione di tenerlo, non so se poi convenga al calciatore, perdendo le motivazioni, perdere il posto in squadra ed in Nazionale, per cui sono situazioni ipotetiche che ad oggi facciamo senza avere elementi di certezza. Poi, se guardiamo altre situazioni, la società ed il calciatore magari potranno trovare una conciliazione. Credo comunque che se ne stia parlando anche troppo, lasciamo fare alla società. Conte al Napoli vuol dire tantissimo, vuol dire cambiare la prospettiva anche nei confronti dei calciatori che devono venire a Napoli. Antonio Conte è un'attrattiva straordinaria per i giocatori, difficilmente, se contattati, direbbero di no. Si è un po' ripercorso quanto avvenuto con Bigon e Benitez: Manna è affiancato da un grande allenatore-manager, questo ha suscitato entusiasmo nella piazza, è la scelta top per il Napoli, non mi pare fossero liberi altri allenatori su piazza meglio di lui. Ora attendiamo solo che si inizi a lavorare, lentamente, ma senza sosta”.