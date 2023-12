Osimhen torna sul caso TikTok: "E' stato uno stupido errore, il Napoli non mi ha maltrattato. ADL e il figlio Edo..." | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Victor Osimhen, fresco del pallone d'oro africano 2023, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la premiazione. Su domanda di un giornalista, l'attaccante ne ha approfittato anche per tornare sulla querelle social con la SSC Napoli con un video che fu frainteso anche in patria dove parlarono di razzismo addirittura.

Clicca sul play in basso per vedere il video:

Il centravanti ha smentito il tutto sottolineando che:

"Prima di tutto devo correggere una notizia, qui. Non sono stato maltrattato dal Napoli o da De Laurentiis, è stato solo uno stupido errore, e scusate se uso questa parola, di un individuo, che pensato di poter usare una cosa del genere per scherzare su un momento cruciale. E io non ne sono stato felice, chiaramente. Ma De Laurentiis e suo figlio Edoardo, e in molti della società, mi hanno appoggiato. Loro mi hanno mostrato e spiegato la situazione social. La persona che l'ha fatto è stata molto gentile nel chiarire con me ed era per me la cosa più importante. E ho parlato col responsabile di quel gesto e mi ha mostrato che era davvero dispiaciuto e rammaricato. E poi abbiamo risolto tutto, quindi sono soddisfatto di loro. Adesso guardo al futuro, lascio tutto alle spalle, è acqua passata".