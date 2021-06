Ultime notizie calcio Napoli - Mario Notaro, ex vice allenatore della squadra belga Charleroi che ha avuto anche Victor Osimhen, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen può ancora crescere. Ha imparato molto in Italia, peccato per l'infortunio e per il Coronavirus. E' migliorato già nel finale".