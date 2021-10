Osimhen, l'ex allenatore: "Victor è cresciuto tanto, c'è una nuova qualità nel suo gioco. Turnover? Per lui il calcio è un gioco..."

Napoli Calcio - Mario Notaro, ex allenatore di Osimhen, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Fa piacere il rendimento di Victor, dimostra una voglia di fare sempre di più. Cresce ogni giorno di più. Quando vedeva la porta, voleva solo partire per fare gol, oggi pensa anche a giocare con i compagni. Turnover? Ha sempre voglia di giocare, il calcio per lui è rimasto un gioco".