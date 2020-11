Osimhen, l'entourage: "E' felice a Napoli, lo volevano tantissime squadre ma ha scelto gli azzurri. Trattativa durata sei mesi. Sull'infortunio.."

Ultime notizie calcio Napoli – Roberto Calenda, membro dell'entourage di Osimhen, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Victor si sta rimettendo a posto e bisogna vedere giorno dopo giorno come evolve la situazione. Non si possono fare previsioni. Serve pazienza con questi infortuni, il Napoli in primis non vuole forzare perché tiene alla salute del ragazzo e di tutta la squadra. Vediamo quel che succede nei prossimi giorni, con tutta calma e con le cure dovute rientrerà quando sarà possibile. Gattuso fa rendere i calciatori al massimo. Victor è molto contento ed è felice di aver scelto Napoli, è stata una guerra questa estate perché lo volevano tantissime squadre. Abbiamo iniziato questa trattativa con gli azzurri sei mesi prima. E’ stata una trattativa lunga ed il ragazzo ha valutato tantissime cose ed ha scelto Napoli alla fine. I contatti con presidente ed allenatori sono stati fondamentali. Al Wolfsburg aveva avuto un altro infortunio, non è assolutamente una recidiva”.