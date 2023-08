Osimhen a Dazn: "Rumors di mercato? Tanta speculazione, con il presidente stiamo ancora negoziando! Vedremo cosa accadrà a fine mercato. Darò anima e cuore per il Napoli"

Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Frosinone-Napoli 1-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ importante partire bene, congratulazioni alla squadra ma anche al Frosinone che ha giocato un’ottima partita. Sono felice per questa vittoria e per i due gol, dobbiamo continuare così”

Rumors di mercato e l’Arabia Saudita? C’è stata molta speculazione su quelle notizie, De Laurentiis è il presidente e stiamo ancora negoziando. Sono un giocatore del Napoli e darò cuore e anima per questa squadra, poi vedremo quello che accadrà alla fine del mercato”.

Su Rudi Garcia ed il paragone con Cristiano Ronaldo: “Per me è importante che il mister creda in me. Ognuno di noi deve prendersi le responsabilità di essere un leader, così come fanno il capitano Di Lorenzo o Mario Rui. Siamo un gruppo unito”.