Osimhen: "Dedico premio Gran Galà del Calcio a squadra, dirigenza e tutta Napoli. Sono orgoglioso di averlo vinto"

Napoli calcio - Victor Osimhen è stato premiato al Gran Galà del Calcio come migliore attaccante della scorsa stagione. Il centravanti del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al momento della prestigiosa premiazione.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Victor Osimhen:

"Chi mi conosce sa che non voglio tutti i premi per me. Sono un giocatore di squadra, condivido il premio con Kvara, con i miei compagni di squadra che sono stati fondamentali per il successo dell’anno scorso. Questo premio va a loro, a Spalletti, a De Laurentiis, a tutti i tifosi: se lo meritano. Questo premio rappresenta tutta Napoli, sono orgoglioso di averlo vinto, è molto importante per me".