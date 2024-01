Osimhen a Sky: "Sono felice con De Laurentiis, abbiamo un ottimo rapporto! Premier sì, ma ora ho altri piani!"

Ultime notizie SSC Napoli - L'attaccante azzurro Victor Osimhen, impegnato in Coppa d'Africa, ha parlato al media day della nazionale nigeriana, che ha pareggiato con un suo gol all’esordio contro la Guinea Equatoriale

Osimhen-Napoli e il futuro: intervista a Sky

La Premier League? Magari un giorno, in futuro. Il Napoli invece nel presente. Anche se fisicamente Victor Osimhen è lontano dall’Italia. Con la sua Nigeria ha debuttato in Coppa d’Africa a suo modo, cioè segnando. L'attaccante azzurro non smette di pensare al Napoli. E al media day organizzato dalla nazionale nigeriana, l’attaccante campione d’Italia e capocannoniere dell’ultima Serie A ha parlato in particolare del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis, dopo il recente rinnovo di contratto. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport:

"Sono felice con il presidente De Laurentiis. Ho un ottimo rapporto con lui, sono sincero. Ho davvero un buon rapporto con lui, mi è sempre stato vicino sin da quando sono arrivato al Napoli nel 2020 e ho un ottimo rapporto anche con la sua famiglia. Per me è importante avere una buona relazione con il proprietario della squadra. Tra noi non ci sono mai stati problemi, quanto è successo non ha niente a che fare con mio rapporto con lui o la sua famiglia. Il presidente mi ha supportato sempre, anche fuori dal campo, e io ho dato il massimo per vincere lo scudetto anche per loro. È sempre importante avere questo tipo di relazioni con il proprietario del club".

E a proposito di un possibile futuro in Premier League, l'attaccante Victor Osimhen è stato chiaro:

"Certo che un giorno mi piacerebbe giocarci, per ora ho altri piano per la mia carriera. Ma quando sarà il momento saprete tutto".