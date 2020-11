Orsi: "Quando affrontavo Maradona avevo sempre paura di fare brutte figure"

Diego Armando Maradona - Ferdinando Orsi, ex portiere della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ho avuto la fortuna di aver incontrato Maradona e questo ha arricchito la mia professione, ma questo vale per chiunque ci abbia giocato contro. I goal che mi ha fatto Maradona sono gli unici per i quali non serbo rancore. Quando giocavo contro il Napoli era come giocare solo contro Maradona. E' stato un giocatore che aveva un modo imprevedibile di giocare e per noi portieri era difficile prevedere la giocata. C'era sempre timore e tensione nel capire che forse poteva farti fare brutta figura".