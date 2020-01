Orsi a Radio Marte: "Il Napoli è in depressione, ma ogni momento può essere quello della svolta"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Nando Orsi, ex portiere

“Il Napoli è depresso, ma quando c’è una partita da dentro o fuori bisogna andare in campo convinti perché ogni momento può essere quello giusto per la svolta. Il calcio non offre tempo per la depressione, bisogna scendere in campo con tutta la voglia e la concentrazione possibile. Ai miei tempi, non esistevano questi contratti lunghi, ma venivano rinnovati di anno in anno quindi in ogni stagione dovevi guadagnarti la riconferma. Poi, non esistevano le cifre di oggi e tutte queste sirene di mercato che inevitabilmente rendono la testa più pesante. Luis Alberto è uno dei centrocampisti più in forma del campionato, ha qualità, ma la Lazio è un collettivo, non si basa solo su un giocatore ed ha anche varietà di giocata per cui non credo che cambierà qualcosa nonostante la sua assenza”.