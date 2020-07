Orsi: "Il Napoli ha le stesse possibilità del Barcellona di passare il turno, gran lavoro di Gattuso! Scudetto? Dipende dal mercato..."

Ultime notizie calcio Napoli – Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso ha dovuto fare, oltre al lavoro di tecnico, ha dovuto fare anche da psicologo e ci è riuscito anche grazie ad un mercato che ha dato equilibrio. Ha ridato splendore ad alcuni calciatori tipo Insigne e Lozano. Scudetto? Servirà un mercato importante. Andrà via Callejon, di Koulibaly anche si parla che possa andar via. Per restare su questo livello servono investimenti importanti. Politano, Petagna, Demme e Lobotka sono calciatori importanti ma non del livello della Juventus, per intenderci. Con il Barcellona non è un momento felicissimo: i rapporti tra Setien, la squadra e la società non sono idilliaci, si giocherà a porte chiuse… La qualificazione è viva. Il Napoli ha un modo di giocare molto redditizio ed il Barcellona si scopre molto. Gli azzurri hanno le stesse possibilità di passare il turno dei catalani”.