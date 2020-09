Orlando City, Nocerino: "Fabian ricorda Redondo e Petagna ricorda Vieri. Osimhen? Farà la differenza come fatto in Francia"

Notizie Calcio Napoli - Antonio Nocerino, ex calciatore di Milan e Juventus ed attuale tecnico dell'Under 15 dell'Orlando City, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Gattuso ha il gruppo dello scorso anno. Sono arrivati nuovi giocatori, sicuramente per fare il salto di qualità. Tutte le squadre hanno lo stesso problema. Penso che Gattuso stia facendo un gran lavoro. Con la preparazione iniziale, senza partire a metà campionato, può fare molto bene. Sostituto di Allan per il centrocampo? Fabian Ruiz in mezzo può fare la differenza. Calcisticamente parlando lo vedo come Redondo, stesse movenze, stessa qualità. Ha una qualità impressionante. Quelli bravi devono giocare tutti insieme. Alla fine se hai la palla, fai meno fatica. Tutti sanno che dovranno sacrificarsi se vogliono giocare tutti insieme e divertirsi. Molte squadre hanno giocato con un parco offensivo come lo ha il Napoli, però si devono sacrificare e sono convinto che con Gattuso si sacrificheranno. Petagna? È un giocatore importante, che ha fatto bene. A me ricorda Vieri. Spero e mi auguro che possa fare ancora più gol di quelli che ha fatto, perché ha fatto tantissimi assist, per l’attaccante che è. Con Rino può migliorare e crescere ancora. Osimhen? Con il tempo capirà come si gioca in Italia, che è uno dei campionati più difficili e tattici del mondo. Imparerà, crescerà, e farà la differenza come l’ha fatta anche in Francia”.