Ordine su De Laurentiis: "C’è un ragionamento che sta iniziando a fare, lo conferma una mossa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Franco Ordine, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Ordine:

“Il clima che si respira attorno al Napoli? Secondo me è la conseguenza dell’onda lunga della delusione determinata dal finale di campionato, anche io mi aspettavo lo scudetto tra Inter e Napoli e alla fine l’ha vinto il Milan con meriti e parametri che andrebbero studiati meglio.

C’è un ragionamento che De Laurentiis sta iniziando a fare: quando paragoni i monte ingaggi di Napoli e Milan vuol dire che stai studiando i nuovi format da adottare sulle spese. Bisogna fare un ragionamento anche sul mercato: non conosco le richieste di Ospina e Mertens ma capisco il Napoli. Nel calcio ci sono talmente tanti giocatori che non fai fatica a trovare degni sostituti, ma devi avere le dritte giuste.

Calcio italiano? Perchè spendere 50 milioni per Zaniolo quando puoi andare a prendere uno straniero che costa meno?

Deulofeu? Posso garantire che è un ragazzo maturo, non è più il dribblomane del Milan che giocava a destra o a sinistra. All’Udinese col 3-5-2 ha giocato come punta d’appoggio e contropiedista importante: come profilo indicato da Giuntoli è l’uomo adatto a sostituire Mertens”