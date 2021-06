Ordine: "Il Napoli ha avuto paura con il Verona, è poco abituato a partite così"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista:

“Mbappé ha rifiutato il rinnovo da 30 milioni annui offerto dal PSG? Siamo alla follia più assoluta. Donnarumma via dal Milan? I rossoneri, per rinnovargli il contratto, avrebbero dovuto spendere tra ingaggio e commissione a Raiola circa 100 milioni, mentre, acquistando Maignan, ne hanno investiti complessivamente 40, risparmiandone 60. Raiola ha bluffato parlando di un’offerta della Juventus, che non riesce a cedere Szcz?sny per via dell’ingaggio altissimo che percepisce. La verità è che Donnarumma al momento è disoccupato, perché nessuno può permettersi di pagargli uno stipendio così alto. Inoltre, non sono convinto che ci sarà qualcuno disposto a dare un milione ad Antonio, il fratello di Gigio. La mancata qualificazione in Champions League del Napoli? La partita con il Verona equivaleva a un quarto di finale di Champions, se non sei abituato a questo genere di gare, subentra la paura ed è proprio quello che è capitato ai giocatori partenopei”.