Oppini: "L'Inter è tecnicamente fallita...", Borrelli: "Stai dicendo una ca**ata"

Nel corso dell'ultima puntata di Netweek Calcio Show, si è acceso il dibattito sull'Inter con la miccia che è stata accesa da Massimo Brambati che ha tirato in ballo le recenti parole di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha parlato di club tecnicamente falliti in Serie A.

Michele Borrelli¬†ha preso la parola ed ha difeso la societ√† nerazzurra:¬†"Parliamo da un punto di vista di bilancio e anche legale visto che la UEFA fa controlli che sono anche pi√Ļ severi di quelli in Serie A. L'Inter ha tutte le carte a posto e anzi Conte se n'√® andato proprio perch√© in regime di settle agreement dovevano rientrare di 245 milioni dopo l'anno dello scudetto e non c'erano i 100 milioni di incassi da stadio a causa del Covid".¬†

Francesco Oppini si inserisce: "Quello dell'Inter è tecnicamente un fallimento e lo hanno spiegato personaggi della finanza. L'Inter è un'azienda tecnicamente fallita, lo spiegano benissimo". 

Borrelli ha però replicato: "Ma te lo spiego io. Sono un giornalista professionista e leggo il bilancio tutti gli anni". 

Oppini: "Ma ascolto quelli della finanza o te su queste cose?".

Borelli sbotta: "Fammi un collegamento telefonico con uno della finanza che mi parla del bond che scade nel 2027. Non siamo al bar". 

Oppini:¬†"L'Inter √® tecnicamente fallita e il concetto √® stato spiegato benissimo pi√Ļ volte".¬†

Borrelli ha poi chiuso: "Stai dicendo cose false, una ca**ta. Mi occupo di calcio e ti leggo i bilanci. Stai dicendo cose gravi senza sapere quello che dici".