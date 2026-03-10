Open VAR su Milan-Inter, il mani di Ricci come Dumfries in Napoli-Inter: i motivi della decisione

Ultimissime Serie A - Il derby di Milano vinto dal Milan di Allegri contro l’Inter di Chivu continua a far discutere. Al centro delle polemiche resta il presunto rigore non assegnato ai nerazzurri nei minuti finali per il tocco di braccio in area di Samuele Ricci.

A chiarire la posizione arbitrale è intervenuta l’AIA durante l’ultima puntata di Open VAR, su Dazn, richiamando anche un precedente episodio di Napoli-Inter della scorsa stagione per spiegare la decisione presa in campo.

Open VAR rigore Ricci: cosa emerge

Nel corso della trasmissione, Mauro Tonolini, membro della commissione arbitrale, ha analizzato gli episodi più discussi del derby tra Milan e Inter. L’attenzione si è concentrata soprattutto sul presunto rigore non concesso all’Inter per il tocco di mano di Ricci nel recupero del secondo tempo, ma anche sul gol annullato poco prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo il fischio anticipato dell’arbitro Doveri.

Secondo l’AIA, la scelta del direttore di gara è stata corretta. Tonolini ha difeso la valutazione presa sul campo, spiegando la dinamica dell’azione e i criteri interpretativi adottati dagli arbitri.

“Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Ci sorprendono i dubbi letti in giro, noi non ne abbiamo. È un braccio che rimane in sagoma, c’è anche il movimento a togliere di Ricci. E se il pallone non avesse battuto sul braccio, sarebbe finito sul petto. Per valutare questo tipo di situazioni, è più efficace valutarli in dinamica. A rallentatore si rischia di valutare micro movimenti che possono creare dubbi che a nostro avviso non ci devono essere in questa situazione“.

Nel ragionamento arbitrale entra anche un precedente: quello del tocco di mano di Dumfries in Napoli-Inter nella stagione 2024/2025. Un episodio simile, secondo l’AIA, utilizzato come parametro interpretativo.

“Non ci sono dubbi, nessuna esigenza di On Field Review come chiesta da Dimarco nel post partita. La decisione è coerente? Sicuramente, ricordiamo il tocco di mano di Dumfries in Napoli-Inter 2024/2025. Tocco di mano non punibile con il braccio che rimane in sagoma“.

Infine il confronto con un altro caso della scorsa stagione, quello che coinvolse Bisseck contro la Lazio.

“Il tocco di Bisseck contro la Lazio sempre nel 2024/2025? Più pertinente Dumfries. Bisseck va ad incrementare il volume corporeo con il braccio fuori sagoma. Senza il suo intervento il pallone sarebbe passato alle sue spalle. Situazioni completamente differenti“.