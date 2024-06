Oosterwolde, l'agente: "Abbiamo avuto contatti con club di Serie A, vorrebbe giocare lì e fare come Maldini. Sul Napoli..." | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Joes Blakborn, agente di Jayden Oosterwolde, è intervenuto ai nostri microfoni a CalcioNapoli24 Live durante CN24 TV:

“In questa stagione c’è stato un grande passo in avanti per Jayden, ma c’è il rammarico per il titolo perso a causa della vittoria del Galatasaray. Se un difensore arriva in Italia è perché vuole prendere il master in fase difensiva, la sua esperienza al Parma è stata positiva. C’è voglia di fare uno step successivo, anche se il Fenerbahce è una grande squadra che ti permette di giocare grandi partite.

C’è la volontà però di andare a fare uno step successivo in uno dei migliori campionati d’Europa. Non ho avuto contatti diretti con il Napoli anche se ho sentito voci che lo accostavano, Napoli è una grande squadra e sarebbe uno step in avanti. I contatti ci sono stati con altri club di Serie A e nel giro dell’Europa.

Per quanto riguarda la valutazione non posso dirla io, sarà il Fenerbahce in base alle offerte che riceverà che tipo di prezzo vuole fare. Quando ci saranno proposte allora noi le valuteremo. Può abbinare qualità e quantità, perché è un giocatore duttile che si ispira a Maldini. L’obiettivo di Jayden è avvicinarsi a quella che è stata la carriera di Maldini.

La Serie A e la Premier League sono le migliori opzioni per lui in questo momento".