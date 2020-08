Luis Oliveira: "Napoli poco concreto per mancanza di concentrazione, ma gli azzurri possono sognare l'impresa"

Notizie Calcio - Luis Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Faremo tutti il tifo per il Napoli perchè se gli azzurri riescono a segnare posso veramente pensare di fare l'impresa. Gli azzurri costruscono tanto e forse per mancanza di concentrazione non concretizzano, ma questa sera potrebbe andare diversamente. Il Napoli non può pensare solo a difendersi perchè deve colpire gli spagnoli in qualche modo. Il Barcellona non è solo Messi anche se gioca in funzione dell'argentino che con la palla tra i piedi può fare qualsiasi cosa. Gattuso avrà studiato la situazione e saprà come fare per arginarlo".