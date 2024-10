OCW, Manfredi: "Chukwuemeka al Milan? Farebbe più comodo al Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Manfredi, editore di OCW Sport. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato stampa da 1 Station Radio:

Gioca Leao?

“É una formazione molto strana quella del Milan. Sicuramente ci sono delle scelte infelici in questo inizio di stagione. Fonseca, in questo turno di Serie A, è stato furbo perché può dire che ha fatto turnover. Certo, il fatto che non giochino Abraham, Leao e forse Tomori vuol dire che c’è stato un confronto acceso dopo il rigore tolto il rigore preso di forza dai due inglesi e tolto all’americano. Poi, Leao ha detto che in Nazionale viene trattato meglio e sicuramente anche questo non aiuta in momento così complicato, come quello attuale. Sicuramente, però è da dire che Fonseca mettendo ogni giorno quello che da fastidio in panchina si da la zoppa sui piedi da solo. É un momento difficile.

Quali potrebbero essere le scelte di Fonseca dal primo minuto?

“Dovrebbe essere confermato il 4-2-3-1 con: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Terracciano; Pulisic, Fofana, Reijnders, Okafor; Chukwueze, Morata. Unici dubbi su Emerson-Calabria, Pavlovic-Tomori e Okafor-Leao”

Si parla del possibile acquisto di Chukwuemeka?

“Ci vuole un ex Chelsea così il prossimo rigore lo danno a lui. A parte gli scherzi, é un ragazzo interessante, chiunque sia venuto dalla Premier dopo Giroud ha sempre fatto bene. Personalmente, però, quel ruolo lo vedo già sovraffollato. Forse, come riserva potrebbe fare più comodo al Napoli”.