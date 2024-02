Nuovo stadio Napoli, De Laurentiis: "Tra 120 giorni la scadenza, poi lo costruirò ad Afragola" | VIDEO

Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato la costruzione del nuovo stadio Napoli in vista dei prossimi anni. Mancano 120 giorni alla scadenza data al Sindaco Manfredi.

Nuovo Stadio Napoli

Nuovo stadio Napoli: De Laurentiis svela dove sarà costruito

Conferenza stampa De Laurentiis, il presidente del Napoli ha parlato della questione stadio Maradona e il possibile nuovo stadio:

"Centro sportivo e stadio? Fra un anno e mezzo devo lasciare Castel Volturno, devo cominciare i lavori: la cosa che mi ferisce di più è che da quando c'è il Covid non sono a Los Angeles. Cosa devo inventarmi? Serie televisive italiane, per stare in Italia: tra 3-4 mesi devo finire la progettazione del centro sportivo nuovo, con una budgettizzazione e la scelta delle imprese che dovranno lavorare in 30 ettari. Sullo stadio l'ho detto al sindaco Manfredi: gli voglio bene, ma o ci mettiamo d'accordo nei prossimi 120 giorni o lo andiamo a fare da un'altra parte.

Se non mi danno lo stadio in 120 giorni forse lo costruirò ad Afragola. Il problema è che le leggi si interpretano per i nemici e si applicano per gli amici: lo stato non ci aiuta, ma ha 27 milioni di tifosi che possono essere 27 milioni di voti. Lotito e Galliani sono senatori, immaginate se lanciassero l'idea del partito politico del calcio: che forza avrebbe? Forse si farebbero le cose, oppure sarebbe una gran risata".