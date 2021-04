Novellino: "La Juventus è amorfa, sempre uguale! Dipende molto dalle ripartenze di Chiesa, non c'è mai un cambio di ritmo"

Ultime notizie Napoli - Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24, durante Tutti Convocati.

"Non riesco a capire la Juve in questo momento. E' amorfa, eppure i giocatori ci sono. Questo continuare a palleggiare da dietro non lo capisco. Io Danilo a centrocampo non lo comprendo. Hai Rabiot, hai Ramsey. La Juve è sempre uguale, dipende molto dalle ripartenze di Chiesa, non c'è mai un cambio di ritmo. La Roma sta rallentando, ma non mi dispiace come gioca. Le difficoltà sono dovute alla fase difensiva. Più che guardare l'uomo, guardano solo la palla. La Roma però è viva, è brillante, è ancora in corsa per la Champions. L'Atalanta gioca, non è solo cuore e basta. L'Atalanta ti punta per liberare un compagno in avanti, non per tornare indietro"