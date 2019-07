Novellino: "Juve, stai attenta al Napoli. I bianconeri non avranno vita facile"

Walter Novellino, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La Juve deve stare attenta con i nuovi acquisti del Napoli. Se i nomi che leggo arrivano allora gli azzurri saranno reali competitor.

All’Inter non basta Conte, il Napoli ha già equilibrio, Conte deve cambiare tutto, creare un nuovo modulo. Non è facile. Ci vogliono anche i giocatori. La Juve si sta rinforzando, ma farà molta fatica quest’anno”.