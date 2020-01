Novellino a Radio Marte: "Non amo cominciare il gioco da dietro, meglio arrivare prima in porta"

Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Venezia, parla a Marte Sport Live:

“Il Napoli ha bisogno di un risultato importante per ritrovare la fiducia. Credo sia fondamentale questo aspetto. Gattuso sta facendo un lavoro e c’è bisogno anche di tempo. Si devono evitare gli errori in difesa. E’ importante partire da dietro nella costruzione del gioco, ma è meglio arrivare in porta prima. Il palleggio da dietro a me non piace tantissimo, gli avversari ti vengono a prendere alti. Devi superare il pressing. Il Napoli potrebbe dare spazio anche a chi gioca meno contro il Perugia”.