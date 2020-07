Nocerino: "Grandissima partita ieri del Napoli, Zielinski e Fabian mi fanno impazzire! Gli azzurri arriveranno pronti al Barcellona"

Ultime notizie calcio Napoli – Antonio Nocerino, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ieri il Napoli ha fatto una grandissima partita. Zielinski e Fabian Ruiz mi fanno impazzire, sono fantastici. In Italia due calciatori del genere in Italia non ci sono. I movimenti degli interni di centrocampo ti permettono di rompere gli schemi. Fa male alla squadra avversaria e ti permette di avere una opzione in più. Il Napoli arriverà bene al Barcellona, super concentrato conoscendo Rino Gattuso. La squadra dovrà fare più punti possibili per non avere rimorsi, ogni punto è molto importante”.