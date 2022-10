Nino D'Angelo: "Voglio stare esaltato, il Napoli non è andato a vincere a Casavatore ma ad Amsterdam"

Dalle pagine del Mattino il commento di alcuni tifosi vip per la vittoria del Napoli in casa dell'Ajax

Non sta nella pelle, anzi nella voce, Nino D'Angelo:

«Me la godo, me la godo Sei palloni all'Ajax. Abbiamo pure esagerato. Ce ne potevamo tenere tre per la prossima partita. Una pagina bellissima. Vedere il Napoli che va ad Amsterdam a vincere in quel modo. Non è che siamo andati a Casavatore, con tutto il rispetto per Casavatore. Vedere il Napoli espugnare questo palcoscenico è una cosa che mi fa uscire pazzo. Un Napoli poi senza i grandi nomi, cioè con ragazzi che il nome se lo stanno facendo. Una squadra unita, bella. Poi vediamo che succede. La vita è adesso, dice Claudio Baglioni. Godiamocela. Io al presidente non devo dire niente, gli sono stato anche vicino quando era contestato. Mi dispiaceva molto. Ma adesso io a queste cose non ci voglio nemmeno pensare. Niente critiche, ci dobbiamo esaltare. Voglio stare esaltato».