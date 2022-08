Nino D'Angelo: "Se ADL prende questi due giocatori mi abbono e gli faccio spot gratis"

Nino D'Angelo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"De Laurentiis? Se dovesse prendermi due calciatori fortissimi, come Raspadori e Simeone, prometto che mi abbono per la prossima stagione. Ma non deve vendermi assolutamente Osimhen, altrimenti mi rimangio tutto. Anzi, voglio raddoppiare, se prende Raspadori e Simeone io sono pronto a regalare lo spot gratis degli abbonamenti al presidente, voglio fare qualcosa per la mia squadra, con i ragazzi di San Pietro a Patierno"