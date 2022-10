Nela: "Spalletti ha un caratteraccio ma sa come caricare la squadra. Vi racconto cosa fece una volta Careca..."

Sebino Nela, presente negli studi di 'Giochiamo D'Anticipo' ha parlato del successo del Napoli contro l'Ajax e della prossima gara di campionato contro la Cremonese. Queste le sue parole in trasmissione:

"Quello del Napoli è stato il mercato delle idee, poi si dovrà essere bravi a gestire il 'momentino' della stagione. Si dovrà capire che testa hanno i nuovi arrivati, visto che stare fuori non piace a nessuno. Siccome adesso si è iniziato bene, la gestione è facile perché i calciatori sono tutti allineati. Una curiosità su Careca, ricordo che fece venire giù lo stadio con un numero sulla linea del fallo laterale. Palleggiò 7/8 volte, mai vista una roba così. La gestione della rosa del Napoli? Spalletti, se non si arrabbia, è una persona meravigliosa. Lui ha un caratteraccio, come tutti gli allenatori toscani. Non conosco lo spogliatoio del Napoli attuale e nemmeno quello dell'anno scorso. Io mi fido di quello che vedo, il senso d'appartenenza nasce quando i giovani ascoltano i senatori. Un allenatore nello spogliatoio ha sempre 2/3 uomini e ne ha bisogno. Meret? Il difensore ha l'obbligo di conoscere tutti i difensori, così come il contrario. Ora non so a che livello di conoscenza siamo, ma penso possa migliorare".