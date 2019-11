Nela: "Ancelotti può farci pochissimo se in una squadra mancano calciatori di carattere"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Sebastiano Nela, ex difensore di Napoli e Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"A Napoli la passione si riaccende ritrovando la vittoria. A Liverpool non sarà semplice, ma perchè no? Quando hai uno spogliatoio forte con gente di personalità da questi momenti si può uscire. Bisogna avere un allenatore bravo, ma Ancelotti è famoso in tutto il mondo per la sua capacità di saper gestire lo spogliatoio. Però un allenatore, a volte, può far poco, se nel grupp non hai calciatori forti mentalmente".