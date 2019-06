Nasce la pagina social 'Centro Paradiso', l'appello dei tifosi: "Riapriamolo!"

Per 27 anni, dal 1977 al 2004, il Centro Paradiso è stato la sede degli allenamenti del Napoli. Un gruppo di giovani tifosi ha deciso di provare a recuperare lo storico luogo di Soccavo attraverso una pagina Facebook intitolata «Centro Paradiso». La curano Salvatore Cierro, Gemma Grossi e Raffaele Marande. In meno di due mesi la pagina ha raggiunto quasi 2000 like e, soprattutto, ha iniziato a organizzare diverse iniziative con l'obiettivo di riaprire quello spazio abbandonato e vandalizzato da anni, dopo il fallimento del vecchio club, per restituirlo alla comunità. Il più giovane dei tre, Salvatore, 28 anni, studente di Biologia, attivista del «Comitato Soccavo», spiega a Il Mattino:

«L'idea è nata per la voglia di recuperare un luogo abbandonato. Abbiamo iniziato con alcuni striscioni, coinvolgendo il nostro quartiere. Ma non bastava: e così è partita la pagina social nella quale si possono raccogliere testimonianze, foto d'epoca e ricordi relativi al Centro. Stiamo avendo molti riscontri da tutta Napoli ma anche da tifosi che vivono fuori Campania».

Una volta a settimana la pagina propone di incontrarsi all'esterno del centro sportivo nei «venerdì di giugno». Due giorni fa il secondo appuntamento, al quale hanno partecipato diversi tifosi nostalgici, oltre ai ragazzi del quartiere. «Attacca il ricordo» è uno dei contest proposti: sono state incollate al cancello del Centro una sagoma di Maradona, le figurine delle formazioni del Napoli delle stagioni 83-84, 86-87 e 89-90 (gli anni degli scudetti gli ultimi due) e una sciarpa azzurra. Ed in queste occasioni è possibile ricevere in omaggio una maglietta commemorativa. Il movimento sta creando interesse dopo aver destato nostalgia e curiosità.