RAI - Napoli, accordo per Veretout! Offerta di 20 milioni per De Paul e 35 per Rodrigo. Piace Kimpembe, Diawara verso la Premier

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta a 'Calcio e Mercato' trasmissione in onda Rai Tv sul canale Rai Sport. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Oggi giornata importante, alle 19:30 la firma di Giovanni Di Lorenzo, 1,2 milioni più bonus e 9,5 all'Empoli con mezzo milioni in caso di qualificazione in Champions".

Calciomercato Napoli - Veretout, Trippier, Castagne e Hernandez

"Cena a Capri tra Ancelotti e De Laurentiis per fare anche il punto sul mercato, è entrato nel vivo l'affare Veretout. Aspettiamo notizie da Firenze, il Napoli ha l'accordo sul giocatore. Trippier ha preso tempo con Giuntoli, Castagne resta all'Atalanta ed è molto difficle che arrivi Theo Hernandez".

Napoli su Kimpembe

"Piace Kimpembe del PSG, per la corsia mancina può arrivare Fares come vice Ghoulam".

Lozano, Rodrigo e De Paul