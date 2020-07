Udinese, De Maio: "Possiamo fare bene contro il Napoli"

Sebastien De Maio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese Tv: "Si tratta di un punto importante che fa classifica e che ci aiuta per il proseguo del campionato. Inoltre è un pareggio che arriva dopo una sconfitta per la quale eravamo ancora rammaricati. Oggi avevamo contro una grande squadra ma noi gli abbiamo reso le cose difficili con una buona prestazione. Ora abbiamo un'altra sfida importante contro una squadra che gioca bene e che sta bene, così come la partita contro la Juventus. Se in queste due partite riusciamo a replicare quanto fatto finora potremmo portare a casa dei bei risultati. L'importante è che oggi la squadra abbia fatto bene, non è il singolo giocatore che può fare la differenza ma la squadra. Oggi dovevamo dare una risposta alla sconfitta con la Sampdoria e l'abbiamo fatto molto bene. Giocare al centro della difesa? Mi piace e ho giocato molte volte lì, il Mister però sa che mi sacrifico se serve e che posso giocare ovunque".