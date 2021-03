Napoli Calcio - Fausto Pari, agente di Zaccagni, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha rivelato che alla società azzurra piace il suo assistito:

"Se a Napoli arrivasse Juric, per lui sarebbe più semplice". Un segnale, una rivelazione? A De Laurentiis piace tanto Juric e se la società segue Zaccagni è perché forse vuole riproporre, in azzurro, Juric in panchina e Zaccagni in campo.