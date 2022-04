Sportitalia, Parlato a CN24: "La presenza di De Laurentiis poteva avvenire anche prima. Napoli-Sassuolo? Le ultime di formazione"

Notizie Napoli calcio. Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La presenza fissa del presidente De Laurentiis porta un'atmosfera diversa a Castel Volturno, unito alle cene di gruppo di questa settimana. Secondo me si poteva pensare di fare una cosa del genere anche un po' prima, perchè il Napoli ha gettato via un'occasione irripetibile per poter lottare fino alla fine per il terzo Scudetto.

Rumors calciomercato? De Laurentiis in passato è stato chiaro, nessuno è incedibile di fronte ad offerte importanti. Vedremo qualii saranno e se arriveranno, ma il progetto di Spalletti, se il tecnico deciderà di restare, penso debba ripartire da Koulibaly, Osimhen e Mertens".

Sulla presenza di De Laurentiis: "Lui segue tutto l'allenamento a bordo campo, in precedenza invece incontra l'allenatore e dialoga con lui. Lascia Castel Volturno solo a seduta terminata. Ripeto, però, tutto questo poteva avvenire anche prima che l'obiettivo Scudetto svanisse con Fiorentina, Roma e Empoli. In tutto questo ci si dimentica che quelli più delusi sono i tifosi, ho ancora negli occhi i quasi 5mila sotto la pioggia del Castellani che quasi non venivano neanche salutati dopo la gara".

Su Napoli-Sassuolo: "Le scelte di Spalletti sono ancora da capire, di certo non ci sarà Lobotka a centrocampo. Forse ci potrebbe essere un minutaggio maggiore per Demme, mentre in porta immagino ci sia Ospina anche se da un punto di vista umano farei giocare Meret. In difesa torna Koulibaly dopo la squalifica, con Zanoli a destra. In attacco mi aspetto nuovamente Mertens dall'inizio".