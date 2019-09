Napoli-Sampdoria - Vendita in crescita per il primo match di Serie A della stagione 2019/20 che si disputerà al San Paolo di Napoli. In esaurimento l'intero anello superiore e, per quanto riguarda la Curva B, è in esaurimento anche la vendita per l'anello inferiore. Per l'anello superiore Restano poche migliaia di posti ancora per Distinti e Tribune.

Prezzi biglietti Napoli-Sampdoria