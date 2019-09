Napoli-Samp, il doppio ex Fusi: "Napoli con più certezze, può lottare per lo scudetto. Elmas mi ha impressionato"

Luca Fusi, doppio ex di Napoli-Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

«A inizio stagione può succedere, dipende dalle condizioni fisiche non ancora ottimali: il Napoli è una squadra votata a giocare in avanti ed è normale che possa incappare in qualche situazione negativa a livello difensivo».



Elmas potrebbe essere la sorpresa a centrocampo dal primo minuto: le piace?

«Mi ha impressionato molto nelle sue prime uscite, un centrocampista completo, un giovane che ha già grande personalità. Ancelotti vuole provare tutti i giocatori visti gli impegni infrasettimanali».



Il 4-4-2 da più compattezza in fase difensiva?

«Dipende dagli interpreti, possono essere importanti due centrocampisti che difendono meglio o si può giocare e tre. Ho massima fiducia in Ancelotti che è l'allenatore che può fa fare il definitivo salto di qualità al Napoli».



Fabian Ruiz dove lo vede meglio: da playmaker o trequartista?

«Fabian Ruiz è talmente bravo che può giocare ovunque: l'allenatore ha più modi per mettere in difficoltà gli avversari proprio per la duttilità dei suoi calciatori. Questa è stata la caratteristica principale del bel gioco del Napoli».



E Zielinski dove funziona meglio?

«Vale lo stesso discorso di Fabian Ruiz: è un grande calciatore che può ricoprire più ruoli con la stessa efficacia».



Napoli-Sampdoria, una partita per lei dai ricordi e dalle emozioni speciali?

«Normale che sia così, sono state per me due grandi esperienze. A Napoli i miei ricordi sono ancora più belli e vivi rispetto al periodo vissuto nella Sampdoria».



Che partita sarà?

«Il Napoli ha qualcosa in più e deve cercare di ottenere il massimo dal fatto che la Sampdoria in questo momento, rispetto a quello che si poteva pensare, non ha ancora avuto tutte le certezze e non è in un periodo brillante».



Dici Samp e pensi a Quagliarella: un fenomeno che anche contro il Napoli può fare la differenza?

«Fabio è il giocatore più rappresentativo della Samp, sa accendersi sempre in maniera geniale, i difensori azzurri non dovranno concedergli spazi».



A centrocampo il Napoli sulla carta è messo meglio: si potrà decidere lì la partita?

«Il Napoli ha una maggiore qualità negli interpreti e deve prendere il dominio del centrocampo: anche la Samp ha buoni giocatori per il campionato italiano, quello di Ancelotti è un centrocampo di livello europeo».



L'esordio in campionato al San Paolo con la Samp e poi la Champions con il Liverpool: il pubblico azzurro potrà essere come sempre il dodicesimo uomo in campo?

«Direi anche il tredicesimo: il Napoli è una squadra forte che con la spinta del pubblico può diventare fortissima».



Dove può arrivare il Napoli quest'anno?

«Quest'anno c'è più equilibrio perché anche l'Inter è in corsa per lo scudetto con Juve e Napoli: questo può essere un vantaggio. E poi il Napoli ha più certezze perché è il secondo anno di Ancelotti, la Juve meno perché ha cominciato un nuovo progetto tecnico e deve fare i conti con un'assenza pesantissima come quella di Chiellini».