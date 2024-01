Bild, Falk a CN24: "Popovic tratta con il Napoli, ma sogna il Bayern. In atto c'è un'asta perché non ha un agente"

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Christian Falk, giornalista di Bild, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV

"Popovic ha grande voglia di vestire la maglia del Bayern, ma in queste ore il ragazzo si trova in Italia a Napoli per trattare con gli azzurri. In passato ci sono state altre squadre interessate a lui come la Juventus. Lo stesso Guardiola vorrebbe Popovic al Manchester City senza però riuscirci perché è extracomunitario. La situazione è ancora più complicata perché non c'è un vero agente del calciatore ma tanti intermediari. Questo alza le cifre della trattativa generando così un'asta.