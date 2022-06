Napoli, l'ex sindaco De Magistris: "Koulibaly deve restare assolutamente. Sono dello stesso parere per Mertens e Ospina"

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Le parole di De Magistris:

"Koulibaly deve restare assolutamente al Napoli per come lo rappresenta in maniera identitaria. Qui non parliamo solo di grandi calciatori, ma di uomini che interpretano il modo di essere di questa città. Lo stesso vale per Mertens e Ospina dal mio personale punto di vista. Abbiamo intitolato lo stadio a Maradona in tempi record. Nel calcio non c'è nulla di impossibile, mi riferisco alla voce Koulibaly alla Juve. Molto dipende secondo me dal progetto che gli sottoporrà il Napoli".