Napoli-Inter, il pronostico di La Russa: "Finisce 1-1 con gol di Osimhen e Skriniar”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il senatore Ignazio La Russa, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Inter? Se Mastella è Osimhen, io preferisco essere Brozovic (ride, ndr). Ho paura della partita di domani, considero il Napoli come l’Inter se non addirittura più forte. Ho sempre tifato sin da bambino l’Inter ed il Catania, come fa Mastella con Napoli e Benevento: le due cose possono stare assieme.

Gli stadi? Io sono per l’apertura al 100%, non avrei mai ridotto la capienza: anche con 5mila spettatori, erano ammassati in un solo settore.

Come finisce Napoli-Inter? 1-1, con gol di Osimhen e Skriniar”