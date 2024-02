Mazzarri in conferenza: "La squadra mi segue, ci saranno 3-4 scontenti. Non vedo confusione, è un Napoli simile a quello dello scorso anno. "

Napoli - Walter Mazzarri allenatore del Napoli in conferenza stampa al termine della partita di campionato contro il Genoa.

Napoli-Genoa: conferenza Mazzarri

Walter Mazzarri parla in conferenza stampa dopo la partita di campionato Napoli-Genoa:

"Queste sono partite che se non le sblocchi all'inizio diventa difficile, un paio di palle gol le abbiamo avute e ci siamo sbilanciati. Anche lo scorso anno una squadra perfetta a volte ha avuto difficoltà con le squadre di medio-bassa classifica. Per fortuna abbiamo questo grande pubblico che ci spinge fino alla fine, perché è una stagione veramente strana.

Traore l'ho messo in campo sapendo che aveva un minutaggio ridotto. Kvartskhelia oggi è uno dei pochi che oggi può farci la differenza, ma anche se ammonito ho deciso di lasciarlo in campo raccomandandogli che doveva stare attento anche alle provocazioni ecc. Ho tolto Ostigard anche se era stato uno dei migliori solo perché ammonito, con me in panchina abbiamo già giocato 3 volte in 10 uomini.

Dimissioni? Garcia ha avuto difficoltà e non era l'ultimo arrivato. Quando poi sono arrivato io ho visto anche io delle difficoltà. I ragazzi sono con me, lo percepisco. Poi su 25 è chiaro che 3-4 possono essere scontenti. Di Lorenzo e Zerbin anche che è andato via ha speso buone parole, mi fa piacere. I nuovi arrivati devi studiarli e capirli, un conto è giocare a Verona per salvarti e un altro giocare nel Napoli dello scudetto. Vediamo Ngonge che giocatore è, ma non è corretto puntare tutto subito su di lui anche per rispetto di chi c'era lo scorso anno e ha sempre fatto bene.

Non c'è confusione, ma è chiaro che mancano i risultati. Sono più napoletano dei napoletani e sono nervoso perché mancano i risultati. Sarei entrato io in campo per fare gol. Abbiamo fatto gioco e schiacciato l'avversario, con un modulo simile allo scorso anno. Napoli lo scorso anno ha fatto tanto per i tifosi e per questo che oggi con queste difficoltà c'è delusione. Vedo un Napoli simile a quello scorso, solo che l'anno scorso alcuni giocatori toccavano un pallone e lo mettevano all'incrocio e oggi se ci provano 3-4 volte non segnano".