Ultimissime calcio Napoli - Hannes Wolf, allenatore del Genk in conferenza stampa prima della partita contro il Napoli. Champions League, gli azzurri chiudono il loro girone contro la squadra belga nella location del San Paolo. Alla squadra di Lorenzo Insigne e compagni basterà un punto per accedere agli ottavi di finale della competizione più importante al mondo, in attesa poi di notizie dalla gara tra il Salisburgo ed il Liverpool. Segui la diretta testuale su CalcioNapoli24.

Napoli-Genk, conferenza stampa di Wolf