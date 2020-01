Fedele: "Ancelotti in carriera ha scelto solo Ospina e Lozano, con le sue scelte non avrebbe vinto nulla. E' stato una sciagura, il Napoli ha perso 200 milioni"

Ultime notizie calcio Napoli - Enrico Fedele, ex dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Demme e Lobotka sono calciatori utili ma questa squadra è molto meno forte di quelle delle passate stagioni. L’ho detto dal primo momento, dalla fine del mercato. Quando mai Ancelotti ha scelto un calciatore? Ha scelto solo Ospina e Lozano a Napoli, Fabian Ruiz è una scelta del figlio. Se avesse scelto lui i calciatori non avrebbe vinto quello che ha vinto. E’ stata una sciagura Ancelotti, il Napoli ha perso più di 200 milioni a causa sua tra Champions League persi e svalutazione dei calciatori. Fabian Ruiz non lo vuole nessuno. A 50-60 milioni va impacchettato e portato ovunque. In questa squadra non gioca. Io ce l’ho con lui, Koulibaly è stato rovinato da Ancelotti. Il Napoli sarà rifondato per quarto o quinto posto. Manolas e Koulibaly non possono mai giocare insieme. Gattuso deve essere più politico: anche se ha ragione, non può dire che la squadra non era allenata prima e non era abituata a pensare”.