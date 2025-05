Conte: "Resto a Napoli? I tifosi non mi chiedono del futuro ma se lo vinciamo: tutto il resto è noia!"

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara della 36ª giornata di campionato, la terzultima. Tra le altre cose ha parlato del futuro:

Immaginiamo che tanti tifosi le chiedono del futuro. Che fa, resta o no? Incontra De Laurentiis?

"No guarda che fidati in questo momento i tifosi non mi chiedono del futuro, può non interessare la risposta, assolutamente! I tifosi mi chiedono se lo vinciamo, io dico ci proveremo sicuramente, come stiamo facendo. La mia risposta è che ci proveremo con tutte le mie forze. Il resto? Il resto è noia! Tutto il resto è noia!"