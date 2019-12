Ancelotti in conferenza: "Mi sento in discussione, situazione delicata ma la squadra deve prendersi le sue colpe: commessi gli stessi errori del Genoa. Mertens e Callejon? Gestione e scelta tecnica"

Ultimissime calcio Napoli - Ancelotti in conferenza stampa post Napoli-Bologna. Serie A, termina la 14esima giornata del campoionato. Il Napoli ha affrontato il Bologna allo stadio San Paolo. Parla il tecnico della SSC Napoli in conferenza.

"Mi sento in discussione, situazione delicata. Sembrava che la gara di Liverpool potesse essere una svolta invece abbiamo commesso gli stessi errori della gara col Genoa

Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non eravamo conpatti. Poi c'è l'aspetto emotivo e caratteriale di una squadra che non riesce a gestire la partita

Callejon e Mertens? Sono scelte. Mertens è stato utilizzato e gestito dopo la Nazionale. Col Liverpool ha fatto bene, per Callejon scelta tattica. Mi tocca la maggior parte delle responsabilità. Ho piacere di confrontarmi domani con la squadra. Anche loro devono sentirsi responsabili, devono avere un briciolo di responsabilità, la colpa non è solo di una persona.

Venerdì è stato chiarito qualcosa, ma ora va chiarito tra me e la squadra.

L'unità di intenti c'è, la squadra è contro l'allenatore dicono, ma non è così: noi abbiamo un'ottimo rapporto. Nessuno mi ha mai mancato di rispetto. La relazione tra di noi va migliorata per metterla più sul duro. Non vedo frizione con i calciatori e la società, ci confrontiamo tutti i giorni. Questa situazione deve essere risolta velocemente, stiamo facendo troppo male.

Mertens e Callejon non hanno parlato con me mai di mercato. La situazione contrattuale va gestita dalla società come sta facendo. Quello che è mancato è stato l'equilibrio. Aver fatto un buon primo tempo non è bastato, abbiamo lasciato al Bologna per troppo tempo il possesso palla. Squadra poco compatta.

Non è un problema tattico ma di atteggiamento. Tre giorni fa abbiamo mostrato grande solidità, oggi abbiamo giocato con tre centrocampisti. Sul pareggio non abbiamo avuto la lucidità di reagire. Abbiamo preso tanti gol, è vero, serve compattezza ma è l'aspetto mentale che deve essere migliorato attraverso una presa di responsabilità mia e dei calciatori.

Mihajlovic? Ieri l'ho visto carico, la sua squadra ha fatto una prestazione superlativa e mi auguro che anche quella prossima del Napoli possa esserlo.

Volevamo vincere, nell'ultimo periodo abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato. Dimaro, scudetto e obiettivo? Che sia una stagione positiva, dobbiamo fare meglio e dobbiamo avere pazienza. I tifosi sono dispiaciuti e delusi e non posso che dargli ragione. Devo essere lucido per migliorare in fretta la situazione.

Voglio trovare le situazioni, ridare continuità, fluidità nel gioco, cosa che abbiamo smarrito nell'ultimo periodo".